Мошенники начали красть деньги со счетов россиян с помощью "бесплатной пиццы"

Схема довольно проста: для того чтобы получить приз, необходимо ввести номер телефона и карты на сайте одного из известных российских банков. Однако сайт этот является фишинговым — внешне максимально схожим с настоящим, но при этом мошенническим. После ввода данных на телефон приходит СМС-код, который необходимо ввести в специальном поле. В результате этого злоумышленники могут получить доступ к счёту клиента.