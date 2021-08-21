Мошенники начали красть деньги со счетов россиян с помощью "бесплатной пиццы"
Жертва не обращает внимания на адресную строку сайта и сама оставляет данные для входа в личный кабинет банка.
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Мошенники придумали новый способ похищения денежных средств с банковских счетов. На этот раз злоумышленники предлагают принять участие в "розыгрыше бесплатной пиццы", сообщает РБК.
Схема довольно проста: для того чтобы получить приз, необходимо ввести номер телефона и карты на сайте одного из известных российских банков. Однако сайт этот является фишинговым — внешне максимально схожим с настоящим, но при этом мошенническим. После ввода данных на телефон приходит СМС-код, который необходимо ввести в специальном поле. В результате этого злоумышленники могут получить доступ к счёту клиента.
По словам сотрудника "Альфа-банка" Сергея Трухачёва, жертвы такого мошенничества зачастую не всегда идут в полицию, поэтому оценить количество пострадавших от подобных схем не представляется возможным. При этом сами фишинговые сайты существуют буквально одни сутки, после чего создаются новые.
Ранее Лайф рассказывал, что телефонные мошенники придумали очередной способ обмана доверчивых россиян, запугивая их уголовными делами.
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