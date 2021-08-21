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    Россияне перечислили самые скучные профессии

    13% опрошенных считают, что неинтересных профессий не бывает и в каждой есть свои плюсы и минусы.

    21 августа, 07:31
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Россияне назвали список профессий, которые они считают самыми скучными. Так, лидируют профессии охранника, бухгалтера и продавца, а 13% опрошенных заявили, что скучных профессий не бывает. Такие данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob, представил ТАСС.

    "Деятельность сторожа скучна по мнению 4% россиян. Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря обвиняют в скуке по 3% опрошенных. Нелюбимая или неинтересная работа навевает скуку на 3% россиян. По 2% голосов набрали такие профессии, как уборщик, вахтёр, архивариус и оператор call-центра", — говорится в результатах опроса.

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    В список других скучных профессий попали должности программиста, юриста, билетёра, гардеробщика, водителя, грузчика, дворника, консьержа, парикмахера, чиновника, а также сотрудника банков и складов. При этом топ, как и во время аналогичных опросов в 2013 и 2019 годах, возглавили охранники и бухгалтеры.

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    Ранее Лайф сообщал, что аналитики сервиса "Работа.ру" составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удалёнке. Так, в августе на первом месте оказалась вакансия разработчика языка программирования Flutter.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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