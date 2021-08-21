Россияне перечислили самые скучные профессии

Россияне назвали список профессий, которые они считают самыми скучными. Так, лидируют профессии охранника, бухгалтера и продавца, а 13% опрошенных заявили, что скучных профессий не бывает. Такие данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob, представил ТАСС.

"Деятельность сторожа скучна по мнению 4% россиян. Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря обвиняют в скуке по 3% опрошенных. Нелюбимая или неинтересная работа навевает скуку на 3% россиян. По 2% голосов набрали такие профессии, как уборщик, вахтёр, архивариус и оператор call-центра", — говорится в результатах опроса.

В список других скучных профессий попали должности программиста, юриста, билетёра, гардеробщика, водителя, грузчика, дворника, консьержа, парикмахера, чиновника, а также сотрудника банков и складов. При этом топ, как и во время аналогичных опросов в 2013 и 2019 годах, возглавили охранники и бухгалтеры.