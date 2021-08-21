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    "Налогов почти не останется": Трутнев рассказал о планах создать на Курилах "практически офшор"

    При этом планируется, что предприятия и люди, которые будут инвестировать в экономику региона, также будут освобождены от выплаты обязательных платежей.

    21 августа, 06:44
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Правительство России хочет создать на Курильских островах свободную налоговую зону. Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

    "Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется", пояснил он в беседе с РБК.

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    При этом планируется, что предприятия и люди, которые будут инвестировать в экономику региона, также будут освобождены от выплаты налогов, отметил Трутнев. Полпред добавил, что минимальный рассматриваемый срок налоговых ставок — 10 лет. В этот период времени, как он пояснил, не будет никаких проверок.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возможности создания свободной таможенной зоны на Курилах. По мнению главы кабмина, это позволит сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов. Он также рассказал, что рассматривается возможность освобождения инвесторов от налогов на территории островов.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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