Правительство России хочет создать на Курильских островах свободную налоговую зону. Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется", — пояснил он в беседе с РБК.

При этом планируется, что предприятия и люди, которые будут инвестировать в экономику региона, также будут освобождены от выплаты налогов, отметил Трутнев. Полпред добавил, что минимальный рассматриваемый срок налоговых ставок — 10 лет. В этот период времени, как он пояснил, не будет никаких проверок.