Украина отказала представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"
В рамках своего выступления он планировал рассказать о блокадах, диверсиях и санкционной политике против российского региона.
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Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов рассказал, что Украина отказала ему в участии в саммите "Крымская платформа", который пройдёт в Киеве в 23 августа.
"Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра. <...> Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
На саммите Молохов собирался рассказать диверсиях, которые украинские власти устраивают против российского региона, водной и энергетической блокадах и санкциях. Кроме того, в планах представителя Крыма было продемонстрировать, насколько изменился полуостров за семь лет, которые он находится в составе России.
Как сообщал Лайф, на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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