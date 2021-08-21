Украина отказала представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов рассказал, что Украина отказала ему в участии в саммите "Крымская платформа", который пройдёт в Киеве в 23 августа.

"Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра. <...> Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

На саммите Молохов собирался рассказать диверсиях, которые украинские власти устраивают против российского региона, водной и энергетической блокадах и санкциях. Кроме того, в планах представителя Крыма было продемонстрировать, насколько изменился полуостров за семь лет, которые он находится в составе России.