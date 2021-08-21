Бой Харитонова и Конго закончился серьёзной травмой для россиянина

Российский боец Сергей Харитонов потерпел поражение в бою с 46-летним французом Чейком Конго на турнире Bellator 265, который проходит в США.

41-летний россиянин уверенно выстоял первый раунд, однако во втором пропустил несколько серьёзных ударов. В результате, оказавшись в захвате, Харитонов сдался на последней секунде второй пятиминутки. Как стало известно позже, в первом раунде российский спортсмен получил серьёзную травму руки.