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    Бой Харитонова и Конго закончился серьёзной травмой для россиянина

    Спортсмен уверенно отстоял первый раунд, но сдался французу в конце второго.

    21 августа, 05:24

    Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

    Российский боец Сергей Харитонов потерпел поражение в бою с 46-летним французом Чейком Конго на турнире Bellator 265, который проходит в США.

    41-летний россиянин уверенно выстоял первый раунд, однако во втором пропустил несколько серьёзных ударов. В результате, оказавшись в захвате, Харитонов сдался на последней секунде второй пятиминутки. Как стало известно позже, в первом раунде российский спортсмен получил серьёзную травму руки.

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    "Сергей сломал руку в первом раунде", — рассказал телеканалу "Матч ТВ" менеджер бойца Андрей Спивачук.

    Ранее экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции назвал лучших российских бойцов ММА, среди которых оказались Пётр Ян, Ислам Махачев и Хамзат Чимаев.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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