Бой Харитонова и Конго закончился серьёзной травмой для россиянина
Спортсмен уверенно отстоял первый раунд, но сдался французу в конце второго.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский боец Сергей Харитонов потерпел поражение в бою с 46-летним французом Чейком Конго на турнире Bellator 265, который проходит в США.
41-летний россиянин уверенно выстоял первый раунд, однако во втором пропустил несколько серьёзных ударов. В результате, оказавшись в захвате, Харитонов сдался на последней секунде второй пятиминутки. Как стало известно позже, в первом раунде российский спортсмен получил серьёзную травму руки.
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"Сергей сломал руку в первом раунде", — рассказал телеканалу "Матч ТВ" менеджер бойца Андрей Спивачук.
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