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    Кинолог рассказал, чего нельзя делать при встрече с бродячими собаками

    По его мнению, самая эффективная помощь такому животному – добиться его отлова и помещения в приют.

    21 августа, 04:33
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    При встрече с бродячей собакой или целой стаей нужно безотлагательно обратиться в органы местного самоуправления и попросить отловить псов для помещения в приют. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

    "Они обязаны оперативно устранить эту проблему. В ином случае именно они будут нести ответственность за бездействие", - предупредил кинолог в беседе с РИА "Новости".

    Голубев также призывает не прикармливать бродячих животных: в таком случае бездомные собаки начинают считать территорию кормления своей и могут проявлять на ней агрессию.

    "Стая начинает разрастаться и охранять территорию. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий", - отметил он.

    Кинолог добавил, что в приюте у животных будет еда и крыша над головой. Также можно и помочь собаке и обезопасить себя и общество.

    Кинолог назвал возможные причины странного поведения собак

    Кинолог назвал возможные причины странного поведения собак

    Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Местные жители жалуются, что бездомные животные являются для них реальной проблемой и такое происходит не первый раз.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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