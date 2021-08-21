Кинолог рассказал, чего нельзя делать при встрече с бродячими собаками

При встрече с бродячей собакой или целой стаей нужно безотлагательно обратиться в органы местного самоуправления и попросить отловить псов для помещения в приют. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Они обязаны оперативно устранить эту проблему. В ином случае именно они будут нести ответственность за бездействие", - предупредил кинолог в беседе с РИА "Новости".

Голубев также призывает не прикармливать бродячих животных: в таком случае бездомные собаки начинают считать территорию кормления своей и могут проявлять на ней агрессию.

"Стая начинает разрастаться и охранять территорию. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий", - отметил он.

Кинолог добавил, что в приюте у животных будет еда и крыша над головой. Также можно и помочь собаке и обезопасить себя и общество.