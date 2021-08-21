Эксперт по Афганистану объяснил, почему армия так быстро сдала страну талибам

Резкое изменение положения дел на фронте в Афганистане в начале августа связано с достижением закулисных договорённостей между правительством США и главным спонсором "Талибана"* — Пакистаном. Так считает руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко. Захват страны экстремистами лежит вне рамок чисто военного анализа, полагает он.

Ведь ещё в июне – июле 2021 года, напоминает Андрей Серенко, афганская армия успешно отражала удары талибов. Тогда они, собравшие для захвата провинций Герат и Кандагар колоссальные ресурсы, не могли добиться значимых результатов в течение несколько месяцев. Бои носили весьма ожесточённый характер. Эксперт считает, что страна была передана под "протекторат Исламабада" в лице правления талибов в обмен на сохранение американского влияния в Пакистане.

"До того момента, пока сохранялось политическое решение противостоять боевикам, афганская армия сражалась очень хорошо. Как только политическое решение изменилось, начались процессы распада. Я уверен, что решение о сдаче Кабула было принято по инициативе Соединённых Штатов, которые решили передать Афганистан под контроль Исламабада, тем самым завершив своё пребывание в стране", — озвучил своё мнение глава ЦИАП в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт также напомнил, как резко уменьшилась материально-техническая помощь со стороны США, как американцы отказались наносить по талибам удары с воздуха. Кроме того, Серенко считает, что Байден лукавит, когда говорит о численности афганской армии в 350 тысяч человек. По подсчётам специалиста, на момент обострения афганское правительство располагало лишь 53 тысячами военных. Таким образом талибы и смогли захватить страну всего за неделю.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.