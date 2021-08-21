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    Даже не успел переодеться: Стали известны детали поспешного побега президента Афганистана из страны

    По данным СМИ, у Ашрафа Гани не было времени прихватить с собой деньги, вывоз которых ему приписывают.

    21 августа, 03:32
    <p>Кадр из видео © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ashrafghani.af/videos/1048125546018073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ашраф Гани</a></p>

    Кадр из видео © Facebook / Ашраф Гани

    Президент Афганистана Ашраф Гани, на то время ещё действующий, покидал страну в такой спешке, что даже не имел возможности собрать одежду — выехал в аэропорт в чём был. Некоторые подробности его бегства сообщает CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в администрации Гани.

    По его рассказам, когда боевики "Талибана"* вдруг стали входить в Кабул с нескольких направлений, Ашраф Гани проводил переговоры с представителями талибов и "Аль-Каиды"*. На тот момент он совсем не собирался покидать страну. Когда же стало очевидным, что противник уже здесь, президент отправился в аэропорт.

    Бежавший президент Афганистана ответил на слухи о набитом деньгами вертолёте

    Бежавший президент Афганистана ответил на слухи о набитом деньгами вертолёте

    Афганский экс-чиновник в связи с этим опровергает утверждения, что у Гани якобы были с собой миллионы долларов наличными, которые будто бы даже не поместились в вертолёт. Сначала он отправился в Узбекистан, затем вылетел в ОАЭ, откуда и вышел на связь через социальные сети.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

    * Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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