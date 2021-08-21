Президент Афганистана Ашраф Гани, на то время ещё действующий, покидал страну в такой спешке, что даже не имел возможности собрать одежду — выехал в аэропорт в чём был. Некоторые подробности его бегства сообщает CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в администрации Гани.

По его рассказам, когда боевики "Талибана"* вдруг стали входить в Кабул с нескольких направлений, Ашраф Гани проводил переговоры с представителями талибов и "Аль-Каиды"*. На тот момент он совсем не собирался покидать страну. Когда же стало очевидным, что противник уже здесь, президент отправился в аэропорт.

Афганский экс-чиновник в связи с этим опровергает утверждения, что у Гани якобы были с собой миллионы долларов наличными, которые будто бы даже не поместились в вертолёт. Сначала он отправился в Узбекистан, затем вылетел в ОАЭ, откуда и вышел на связь через социальные сети.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.