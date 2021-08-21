В Минтруде разъяснили порядок получения отцами маткапитала

Если отец ребёнка, рождённого от суррогатной матери, является единственным родителем, а его жена — усыновитель, то мужчина вправе получить материнский капитал, разъясняют новые правила Минтруда. Раньше такое пособие можно было получить, только если оба воспитателя являются родителями.

"Если же, например, ребёнок рождён суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребёнка, получить материнский капитал было нельзя. По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал", — отметили в министерстве.

Таким образом, изменения предусматривают, что семьи, где мужчина — единственный родитель второго ребёнка, рождённого суррогатной матерью после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020-го, и где супруга выступает в качестве усыновителя, смогут получать материнский капитал. Сумма выплаты с 1 января 2021 года составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи на второго. Для оформления сертификата отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд.