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    В Минтруде разъяснили порядок получения отцами маткапитала

    Размер государственной выплаты составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи на второго.

    21 августа, 03:12
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Если отец ребёнка, рождённого от суррогатной матери, является единственным родителем, а его жена — усыновитель, то мужчина вправе получить материнский капитал, разъясняют новые правила Минтруда. Раньше такое пособие можно было получить, только если оба воспитателя являются родителями.

    "Если же, например, ребёнок рождён суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребёнка, получить материнский капитал было нельзя. По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал", — отметили в министерстве.

    Таким образом, изменения предусматривают, что семьи, где мужчина — единственный родитель второго ребёнка, рождённого суррогатной матерью после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020-го, и где супруга выступает в качестве усыновителя, смогут получать материнский капитал. Сумма выплаты с 1 января 2021 года составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи на второго. Для оформления сертификата отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд.

    Юрист перечислил причины отказа в выплате маткапитала

    Юрист перечислил причины отказа в выплате маткапитала

    Ранее Лайф сообщал, что такое пособие — маткапитал — может получить и отец-одиночка, например оставшийся единственным родителем после смерти матери малыша.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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