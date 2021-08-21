На Камчатке тела двух погибших туристов забрали с вулкана
Добраться до них у сотрудников МЧС получилось не сразу — пришлось разбивать ночной лагерь на высоте около двух с половиной тысяч метров.
Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю
В Камчатском крае сотрудники МЧС эвакуировали с вулкана Ключевская сопка тела двух туристов, которые сорвались и разбились во время восхождения. Об этом сообщили в региональном экстренном ведомстве.
Во время этой операции пришлось задействовать вертолёт.
Напомним, ранее стало известно, что на вулкане два туриста оступились при спуске с ледника, после чего около 1000 метров пролетели вниз со склона. Спасатели не смогли быстро добраться до места трагедии. Вертолёт на такую высоту не поднялся. Группе сотрудников МЧС пришлось разбить лагерь на высоте 2500 метров, чтобы переночевать, адаптироваться к высокогорью и не получить горную болезнь.
Комментариев: 0