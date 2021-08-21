Трамп потребовал от Байдена извинений из-за ситуации в Афганистане

Президенту США Джо Байдену следует извиниться перед американцами за то, как проходит вывод войск из Афганистана. Так считает бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что он позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки "Талибана"* военному оборудованию стоимостью 85 миллиардов долларов", — говорится в заявлении Трампа.

Ранее Трамп назвал действия Байдена в Афганистане одним из величайших поражений США. Бывший американский лидер считает, что в приходе к власти "Талибана" виноват его преемник на посту главы Белого дома. Трамп уверен, что действующему президенту США пришло время уходить в отставку.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.