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    Трамп потребовал от Байдена извинений из-за ситуации в Афганистане

    Бывший американский лидер обратил внимание на тот факт, что войска США покинули эту страну раньше, чем гражданские.

    21 августа, 02:27
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donald J. Trump</a></p>

    Фото © Facebook / Donald J. Trump

    Президенту США Джо Байдену следует извиниться перед американцами за то, как проходит вывод войск из Афганистана. Так считает бывший американский лидер Дональд Трамп.

    "Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что он позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки "Талибана"* военному оборудованию стоимостью 85 миллиардов долларов", — говорится в заявлении Трампа.

    "Подумайте: 42 миллиарда": Трамп сравнил траты США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России

    "Подумайте: 42 миллиарда": Трамп сравнил траты США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России

    Ранее Трамп назвал действия Байдена в Афганистане одним из величайших поражений США. Бывший американский лидер считает, что в приходе к власти "Талибана" виноват его преемник на посту главы Белого дома. Трамп уверен, что действующему президенту США пришло время уходить в отставку.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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