В конгрессе призвали объявить Байдену импичмент из-за провала в Афганистане

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка и сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин внесла в парламент проект резолюции сразу с тремя поводами для объявления импичмента президенту Джо Байдену.

Грин вменяет лидеру страны то, что он бросил 10 тысяч американцев в Афганистане под властью "Талибана"*, допустил кризис на границе с Мексикой и присвоил себе законодательные полномочия, продлив мораторий на выселение арендаторов жилья.

"За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент", — заявила парламентарий.

Однако дело в том, что демократы контролируют обе палаты парламента, поэтому у предложений Грин мало шансов на успех.