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    В конгрессе призвали объявить Байдену импичмент из-за провала в Афганистане

    Скандально известный сенатор нашла ещё два повода попытаться снять главу страны Джо Байдена с его поста.

    21 августа, 02:11

    Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка и сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин внесла в парламент проект резолюции сразу с тремя поводами для объявления импичмента президенту Джо Байдену.

    Грин вменяет лидеру страны то, что он бросил 10 тысяч американцев в Афганистане под властью "Талибана"*, допустил кризис на границе с Мексикой и присвоил себе законодательные полномочия, продлив мораторий на выселение арендаторов жилья.

    "За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент", — заявила парламентарий.

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    Однако дело в том, что демократы контролируют обе палаты парламента, поэтому у предложений Грин мало шансов на успех.

    Как сообщал Лайф, ситуация в Афганистане усугубилась после решения американского президента вывести из страны свои войска. Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года, на фоне чего сторонники радикальной группировки "Талибан" организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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