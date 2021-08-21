В конгрессе призвали объявить Байдену импичмент из-за провала в Афганистане
Скандально известный сенатор нашла ещё два повода попытаться снять главу страны Джо Байдена с его поста.
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка и сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин внесла в парламент проект резолюции сразу с тремя поводами для объявления импичмента президенту Джо Байдену.
Грин вменяет лидеру страны то, что он бросил 10 тысяч американцев в Афганистане под властью "Талибана"*, допустил кризис на границе с Мексикой и присвоил себе законодательные полномочия, продлив мораторий на выселение арендаторов жилья.
"За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент", — заявила парламентарий.
Однако дело в том, что демократы контролируют обе палаты парламента, поэтому у предложений Грин мало шансов на успех.
Как сообщал Лайф, ситуация в Афганистане усугубилась после решения американского президента вывести из страны свои войска. Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года, на фоне чего сторонники радикальной группировки "Талибан" организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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