Стала известна судьба попросившего убежища в Японии россиянина

По сообщению агентства "Киодо", после изучения дела "беженца" работниками бюро ему либо могут выдать временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину. Гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Как именно он смог добраться до территории Японии — а это расстояние в 20 километров — не сообщается. Российское посольство в Токио пока никак не комментирует ситуацию.