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    Стала известна судьба попросившего убежища в Японии россиянина

    После изучения дела "беженца" ему либо выдадут временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину.

    21 августа, 02:43
    <p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/yeliseev/36094310026/in/photolist-WZwLS7-aEvjk2-aEzaeS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sergey Yeliseev</a></p>

    Фото © flickr / Sergey Yeliseev

    Гражданина РФ, приплывшего в Японию якобы для подачи прошения о предоставлении убежища, сотрудники японской полиции передали работникам эмиграционного бюро города Саппоро, расположенного на севере страны.

    По сообщению агентства "Киодо", после изучения дела "беженца" работниками бюро ему либо могут выдать временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину. Гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Как именно он смог добраться до территории Японии — а это расстояние в 20 километров — не сообщается. Российское посольство в Токио пока никак не комментирует ситуацию.

    Чёрная метка российскому посольству в Токио: Почему митинги японцев против России приобретают всё более радикальный характер

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    Ранее Лайф сообщал, что США заставляют российских эмигрантов с Курил признавать острова японскими.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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