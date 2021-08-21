Стала известна судьба попросившего убежища в Японии россиянина
После изучения дела "беженца" ему либо выдадут временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину.
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Гражданина РФ, приплывшего в Японию якобы для подачи прошения о предоставлении убежища, сотрудники японской полиции передали работникам эмиграционного бюро города Саппоро, расположенного на севере страны.
По сообщению агентства "Киодо", после изучения дела "беженца" работниками бюро ему либо могут выдать временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину. Гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Как именно он смог добраться до территории Японии — а это расстояние в 20 километров — не сообщается. Российское посольство в Токио пока никак не комментирует ситуацию.
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