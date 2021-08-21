Бывший глава украинского МИДа Павел Климкин "впал в истерику" из-за возможного ухода Соединённых Штатов с Украины, как это происходит в Афганистане. На это обратил внимание член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Главная черта нынешней украинской элиты — постоянное предыстерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. Вот экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор обратил внимание на тот факт, что Климкина не смутило сравнение Украины с полусредневековым Афганистаном. Не смущает даже откровенное признание, что без США "новая Украина" — ноль без палочки.

"Ведь именно это следует из его заявления. Но это всё для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда всё пропало... У страхов украинской элиты глаза особенно велики. В Киеве особенно хорошо понимают, что из себя представляет нынешняя Украина", — резюмировал Пушков.