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    "Без США Украина — ноль без палочки": Пушков обрушился с критикой на Климкина, пожелавшего "остановить Россию"

    Сенатор подчёркивает, что в Незалежной хорошо понимают, что собой представляет их страна сейчас.

    21 августа, 03:10
    <p>Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/news/125499/?hl=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совфед РФ</a></p>

    Фото © Совфед РФ

    Бывший глава украинского МИДа Павел Климкин "впал в истерику" из-за возможного ухода Соединённых Штатов с Украины, как это происходит в Афганистане. На это обратил внимание член Совета Федерации Алексей Пушков.

    "Главная черта нынешней украинской элиты — постоянное предыстерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. Вот экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

    Сенатор обратил внимание на тот факт, что Климкина не смутило сравнение Украины с полусредневековым Афганистаном. Не смущает даже откровенное признание, что без США "новая Украина" — ноль без палочки.

    "Ведь именно это следует из его заявления. Но это всё для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда всё пропало... У страхов украинской элиты глаза особенно велики. В Киеве особенно хорошо понимают, что из себя представляет нынешняя Украина", — резюмировал Пушков.

    В Госдуме оценили заявление Климкина о единственном способе "остановить Россию"

    В Госдуме оценили заявление Климкина о единственном способе "остановить Россию"

    Ранее бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин заявил, что его страна сможет "остановить" Россию, только если будет заниматься этим вместе с США. Он сравнил действия Америки, которые применяются в "борьбе за новый Афганистан", с теми, что Украина применяла для "выигрыша в борьбе с Россией". Дипломата, как и многих других сторонников США, обеспокоила судьба Афганистана, оказавшегося один на один с внутренними проблемами.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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