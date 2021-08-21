Американец с Уолл-стрит расправился с дорогой эскортницей и вывез её тело в бочке
Когда охранника шикарных апартаментов заинтересовало, зачем ему такая ёмкость, тот ответил, что переезжает.
Коллаж © LIFE. Фото © CBSN
В бочке ёмкостью около 200 литров жители американского штата Нью-Джерси обнаружили обнажённый труп женщины, сообщает The Sun. Позже знакомые и соседи опознали в погибшей 42-летнюю работницу сферы эскорта.
Следствие считает, что её убили вечером 12 августа в небоскрёбе на Уолл-стрит в Нью-Йорке. На камеры наблюдения попало видео, как предполагаемый преступник выкатывает бочку с трупом. В СМИ отмечается, что на вопросы охранника здания с шикарными апартаментами, зачем мужчине нужна бочка, тот ответил, что переезжает. Наутро эта бочка была найдена в 14 милях к северу от реки Гудзон. Николь Фланаган, которую в прошлом арестовывали за проституцию и хранение наркотиков, была матерью троих детей. Источники издания говорят, что на теле жертвы не было явных следов насилия, но точную причину смерти определит судмедэксперт.
Ранее Лайф сообщал, что под Калугой разъярённый клиент скинул африканскую проститутку с третьего этажа.
Комментариев: 0