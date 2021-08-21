Американец с Уолл-стрит расправился с дорогой эскортницей и вывез её тело в бочке

Следствие считает, что её убили вечером 12 августа в небоскрёбе на Уолл-стрит в Нью-Йорке. На камеры наблюдения попало видео, как предполагаемый преступник выкатывает бочку с трупом. В СМИ отмечается, что на вопросы охранника здания с шикарными апартаментами, зачем мужчине нужна бочка, тот ответил, что переезжает. Наутро эта бочка была найдена в 14 милях к северу от реки Гудзон. Николь Фланаган, которую в прошлом арестовывали за проституцию и хранение наркотиков, была матерью троих детей. Источники издания говорят, что на теле жертвы не было явных следов насилия, но точную причину смерти определит судмедэксперт.