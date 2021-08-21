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    Американец с Уолл-стрит расправился с дорогой эскортницей и вывез её тело в бочке

    Когда охранника шикарных апартаментов заинтересовало, зачем ему такая ёмкость, тот ответил, что переезжает.

    21 августа, 03:51
    <p>Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://newyork.cbslocal.com/2021/08/20/nicole-flanagan-body-found-in-barrel-ridgewood-park/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CBSN</a></p>

    Коллаж © LIFE. Фото © CBSN

    В бочке ёмкостью около 200 литров жители американского штата Нью-Джерси обнаружили обнажённый труп женщины, сообщает The Sun. Позже знакомые и соседи опознали в погибшей 42-летнюю работницу сферы эскорта.

    Следствие считает, что её убили вечером 12 августа в небоскрёбе на Уолл-стрит в Нью-Йорке. На камеры наблюдения попало видео, как предполагаемый преступник выкатывает бочку с трупом. В СМИ отмечается, что на вопросы охранника здания с шикарными апартаментами, зачем мужчине нужна бочка, тот ответил, что переезжает. Наутро эта бочка была найдена в 14 милях к северу от реки Гудзон. Николь Фланаган, которую в прошлом арестовывали за проституцию и хранение наркотиков, была матерью троих детей. Источники издания говорят, что на теле жертвы не было явных следов насилия, но точную причину смерти определит судмедэксперт.

    Убитая в Москве девушка-хореограф могла заниматься эскортом

    Убитая в Москве девушка-хореограф могла заниматься эскортом

    Ранее Лайф сообщал, что под Калугой разъярённый клиент скинул африканскую проститутку с третьего этажа.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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