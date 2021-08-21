В "Талибане" рассказали о подготовке для Афганистана новой системы правления
В группировке заверяют, что она будет направлена на защиту прав всего населения страны.
Фото © ТАСС / АР
Почти полностью захватившая Афганистан группировка "Талибан"* обнародует новую структуру управления страной в следующие несколько недель. Об этом сообщил представитель радикального движения.
"Правовые, религиозные и внешнеполитические эксперты движения "Талибан" намерены представить новую структуру управления в ближайшие несколько недель", — сказал собеседник агентства Reuters.
Он также заверяет, что новая форма правления в Афганистане будет нацелена на защиту прав всего населения. Отмечается, что талибы ведут переговоры о выводе западных войск из страны на "дружественных условиях".
Напомним, 15 августа боевики "Талибана" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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