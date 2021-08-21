В "Талибане" рассказали о подготовке для Афганистана новой системы правления

Почти полностью захватившая Афганистан группировка "Талибан"* обнародует новую структуру управления страной в следующие несколько недель. Об этом сообщил представитель радикального движения.

"Правовые, религиозные и внешнеполитические эксперты движения "Талибан" намерены представить новую структуру управления в ближайшие несколько недель", — сказал собеседник агентства Reuters .

Он также заверяет, что новая форма правления в Афганистане будет нацелена на защиту прав всего населения. Отмечается, что талибы ведут переговоры о выводе западных войск из страны на "дружественных условиях".