МКС приподняли над Землёй для приёма "Союза" с актрисой Юлией Пересильд

Напомним, в начале июля на МКС уже отправили оборудование для съёмок уникального фильма "Вызов". Оно весит 13,5 килограмма. Из чего состоит, пока не уточняется. Это будет первое в истории кино, по-настоящему снятое на орбите. Также российская актриса Юлия Пересильд уже показала фото с тренировки перед полётом в космос. На снимках можно увидеть её саму, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Все они предстают в скафандрах.