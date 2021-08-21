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    МКС приподняли над Землёй для приёма "Союза" с актрисой Юлией Пересильд

    Она и режиссёр Клим Шипенко проведут съёмки для первого художественного фильма, по-настоящему создаваемого в космосе.

    21 августа, 04:16
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NASA/status/1420723449010565123/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

    Фото © Twitter / NASA

    Орбиту Международной космической станции (МКС) увеличили в преддверии запуска корабля "Союз МС-19", на котором туда отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

    "С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции", — рассказали в госкорпорации.

    Режиссёр уникального фильма "Вызов" рассказал, сколько времени займут съёмки на МКС

    Режиссёр уникального фильма "Вызов" рассказал, сколько времени займут съёмки на МКС

    Для увеличения орбиты были использованы двигатели служебного модуля "Звезда". Они работали 50 секунд. Теперь средняя высота станции, по предварительным данным, составляет 420,91 километра.

    Напомним, в начале июля на МКС уже отправили оборудование для съёмок уникального фильма "Вызов". Оно весит 13,5 килограмма. Из чего состоит, пока не уточняется. Это будет первое в истории кино, по-настоящему снятое на орбите. Также российская актриса Юлия Пересильд уже показала фото с тренировки перед полётом в космос. На снимках можно увидеть её саму, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Все они предстают в скафандрах.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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