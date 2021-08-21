МКС приподняли над Землёй для приёма "Союза" с актрисой Юлией Пересильд
Она и режиссёр Клим Шипенко проведут съёмки для первого художественного фильма, по-настоящему создаваемого в космосе.
Фото © Twitter / NASA
Орбиту Международной космической станции (МКС) увеличили в преддверии запуска корабля "Союз МС-19", на котором туда отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
"С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции", — рассказали в госкорпорации.
Для увеличения орбиты были использованы двигатели служебного модуля "Звезда". Они работали 50 секунд. Теперь средняя высота станции, по предварительным данным, составляет 420,91 километра.
Напомним, в начале июля на МКС уже отправили оборудование для съёмок уникального фильма "Вызов". Оно весит 13,5 килограмма. Из чего состоит, пока не уточняется. Это будет первое в истории кино, по-настоящему снятое на орбите. Также российская актриса Юлия Пересильд уже показала фото с тренировки перед полётом в космос. На снимках можно увидеть её саму, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Все они предстают в скафандрах.
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