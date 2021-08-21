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    Россия в 2021 году может заработать почти триллион рублей от экспорта газа

    Доход от экспортной пошлины на топливо за первые полгода уже превысил весь прошлогодний объём.

    21 августа, 05:59
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    При сохранении объёмов экспорта газа и его цены в Европе на нынешнем уровне Россия к концу года заработает около 900 миллиардов рублей на продаже голубого топлива. Такие подсчёты в беседе с РИА "Новости" сделал ведущий специалист Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.

    "При сохранении объёма экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 миллиардов рублей", — рассказал он.

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    По словам Колобанова, за первые полгода доход России от экспортной пошлины газа уже превысил объёмы всего прошлогоднего дохода в этой сфере. Причём пошлина — не единственный источник заработка государства на энергоносителе. Средства в бюджет также поступают благодаря налогам на прибыль компаний-экспортёров и дивидендам "Газпрома", акциями которого владеет государство.

    Отмечается, что за прошлый год доход России от экспортной пошлины на газ составил 439 миллиардов рублей, за позапрошлый — 696 миллиардов рублей. При этом компании "Газпром" и "Новатэк" в 2020 году заплатили налогов в общей сложности на 70 миллиардов рублей, а в 2019-м — на 393 миллиарда рублей.

    Ранее Лайф сообщал, что стоимость газа в Европе превысила 585 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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