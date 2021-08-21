Три человека погибли в сгоревшем дотла гостевом доме под Псковом

Три человека погибли и один пострадал при пожаре в гостевом доме, расположенном на берегу озера Званское в Псковской области. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © СУ СКР по Псковской области

Трагедия произошла в деревне Подборовье-1 минувшей ночью. Двухэтажное здание, внутри которого отдыхали люди, полностью сгорело и разрушилось. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону, сейчас на месте инцидента работают криминалисты и сотрудники экстренных служб. Отмечается, что под завалами могут находиться люди. По факту происшествия организована доследственная проверка.

По нашим данным, пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания. Местные СМИ пишут, что в числе погибших — 19-летняя девушка и двое мужчин. Инсайдер утверждает, что тела двоих погибших найдены, ещё одного ищут. Однако в Следкоме эту информацию пока не подтвердили.