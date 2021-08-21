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    Три человека погибли в сгоревшем дотла гостевом доме под Псковом

    Также в результате происшествия одного человека госпитализировали. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб и криминалисты, не исключено, что под завалами могут оставаться люди.

    21 августа, 07:22
    <p>Фото © СУ СКР по Псковской области</p>

    Фото © СУ СКР по Псковской области

    Три человека погибли и один пострадал при пожаре в гостевом доме, расположенном на берегу озера Званское в Псковской области. Об этом Лайфу сообщил источник.

    Фото © СУ СКР по Псковской области

    Фото © СУ СКР по Псковской области

    Трагедия произошла в деревне Подборовье-1 минувшей ночью. Двухэтажное здание, внутри которого отдыхали люди, полностью сгорело и разрушилось. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону, сейчас на месте инцидента работают криминалисты и сотрудники экстренных служб. Отмечается, что под завалами могут находиться люди. По факту происшествия организована доследственная проверка.

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    По нашим данным, пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания. Местные СМИ пишут, что в числе погибших — 19-летняя девушка и двое мужчин. Инсайдер утверждает, что тела двоих погибших найдены, ещё одного ищут. Однако в Следкоме эту информацию пока не подтвердили.

    Ранее Лайф сообщал, при пожаре в Курганской области погибло пять человек, включая двоих детей. Возгорание произошло в трёхквартирном деревянном доме в селе Звериноголовском. Приехавшим на место пожарным потребовался час, чтобы ликвидировать открытое горение. Причины трагедии устанавливаются.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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