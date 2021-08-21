Минстрой до 2030 года намерен обеспечить жильём всех очередников

Минстрой РФ внёс ряд изменений в проект государственной программы, в которых говорится, что до 2025 года будут улучшены условия проживания людей с инвалидностью, а до 2030 года всем очередникам будет предоставлено новое жильё.

Как отмечается в проекте паспорта госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России", размещённом на портале проектов нормативных правовых актов, сейчас около 854 тысяч льготников стоят в очереди на получение жилья.

"Решением задачи в данном направлении является обеспечение жильём указанных граждан до 2030 года, а также завершение до 2025 года мероприятий по обеспечению жильём инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, и отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя", — указано в документе.

Так, согласно планам Минстроя, к 2030 году, когда будет ликвидирована накопившаяся очередь, ведомство сможет перейти на обеспечение жильём льготников в плановом порядке. Отмечается, что на эти задачи потребуется полтора триллиона рублей из федерального бюджета.