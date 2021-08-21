Политолог объяснил, почему Меркель перед визитом в Киев встретилась с Путиным

Канцлеру Германии Ангеле Меркель необходимо было узнать позицию президента России Владимира Путина по Донбассу и отношениям с Украиной перед визитом в Киев. Такую точку зрения высказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

"Меркель была одним из инициаторов Минских соглашений. И Германия, Франция, Россия являются их гарантами. Но мы видим, что Минские соглашения практически заморожены, ничего не происходит. Путин, естественно, высказал, что Киев, по его мнению, к сожалению, занимает неконструктивную позицию по реализации Минских соглашений", — объяснил он в беседе с телеканалом "360".