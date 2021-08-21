Политолог объяснил, почему Меркель перед визитом в Киев встретилась с Путиным
Переговоры глав двух государств прошли сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжались почти три часа.
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Канцлеру Германии Ангеле Меркель необходимо было узнать позицию президента России Владимира Путина по Донбассу и отношениям с Украиной перед визитом в Киев. Такую точку зрения высказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
"Меркель была одним из инициаторов Минских соглашений. И Германия, Франция, Россия являются их гарантами. Но мы видим, что Минские соглашения практически заморожены, ничего не происходит. Путин, естественно, высказал, что Киев, по его мнению, к сожалению, занимает неконструктивную позицию по реализации Минских соглашений", — объяснил он в беседе с телеканалом "360".
Топорнин отметил, что Киев всё чаще выражает недовольство Минскими соглашениями. При этом их реализация не продвигается.
Напомним, Ангела Меркель решила посетить Россию перед запланированной заранее поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится 22 августа. Канцлер Германии перед началом переговоров возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа.
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