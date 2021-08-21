Беглецов из психбольницы в Бурятии оказалось семеро
Ранее сообщалось, что из медучреждения скрылись пять пациентов.
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По уточнённым данным, семь осуждённых пациентов сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии. Об этом рассказали в администрации Заиграевского района республики.
"Известно о семи сбежавших", — сказал в беседе с ТАСС глава администрации Александр Бурлаков.
Напомним, инцидент произошёл сегодня в бурятском посёлке Новая Брянь. Изначально глава республики Алексей Цыденов сообщил о пяти беглецах. Правоохранительные органы уже организовали их поиски, жителей региона просят следить за детьми и быть бдительными.
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