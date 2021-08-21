Беглецов из психбольницы в Бурятии оказалось семеро

По уточнённым данным, семь осуждённых пациентов сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии. Об этом рассказали в администрации Заиграевского района республики.

"Известно о семи сбежавших", — сказал в беседе с ТАСС глава администрации Александр Бурлаков.