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    Беглецов из психбольницы в Бурятии оказалось семеро

    Ранее сообщалось, что из медучреждения скрылись пять пациентов.

    21 августа, 08:39
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    По уточнённым данным, семь осуждённых пациентов сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии. Об этом рассказали в администрации Заиграевского района республики.

    "Известно о семи сбежавших", — сказал в беседе с ТАСС глава администрации Александр Бурлаков.

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    Напомним, инцидент произошёл сегодня в бурятском посёлке Новая Брянь. Изначально глава республики Алексей Цыденов сообщил о пяти беглецах. Правоохранительные органы уже организовали их поиски, жителей региона просят следить за детьми и быть бдительными.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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