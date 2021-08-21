Российские волейболистки стартовали на чемпионате Европы с победы над Францией

Женская сборная России в стартовом для себя матче на чемпионате Европы по волейболу победила в четырёх партиях команду Франции — 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18). Игра прошла в Белграде.

Самым результативным игроком встречи стала диагональная сборной России Ксения Смирнова, набравшая 22 очка. Нападающая Арина Федоровцева принесла команде 15 баллов.





Сборные России и Франции выступают в группе А, в которую также попали команды Боснии и Герцеговины, Сербии, Бельгии и Азербайджана. Для выхода в 1/8 финала нужно занять место не ниже четвёртого.



