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    Российские волейболистки стартовали на чемпионате Европы с победы над Францией

    Следующий матч наша команда проведёт в воскресенье, 22 августа, с соперницами из Азербайджана.

    21 августа, 08:37
    <p>Фото © Европейская конфедерация волейбола (CEV)</p>

    Фото © Европейская конфедерация волейбола (CEV)

    Женская сборная России в стартовом для себя матче на чемпионате Европы по волейболу победила в четырёх партиях команду Франции — 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18). Игра прошла в Белграде.

    Самым результативным игроком встречи стала диагональная сборной России Ксения Смирнова, набравшая 22 очка. Нападающая Арина Федоровцева принесла команде 15 баллов.

    Сборные России и Франции выступают в группе А, в которую также попали команды Боснии и Герцеговины, Сербии, Бельгии и Азербайджана. Для выхода в 1/8 финала нужно занять место не ниже четвёртого.

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    Чемпионат Европы по волейболу среди женщин проходит в четырёх странах: Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Свой следующий матч россиянки проведут в воскресенье, 22 августа, с соперницами из Азербайджана.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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