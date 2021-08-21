Автобус с туристами попал в ДТП в Германии, пострадало 14 человек
По данным СМИ, среди раненых пассажиров есть те, кто получил тяжёлые травмы.
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Туристы из Чехии, возвращавшиеся домой из Италии через Германию, пострадали в ДТП с автобусом. Об этом сообщает информационное агентство CTK (Česká tisková kancelář).
По данным издания, всего в автобусе находилось 39 человек. Среди пострадавших имеются тяжелораненые. Других подробностей не приводится. На месте работают экстренные службы.
Ранее Лайф рассказывал, что два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Авария случилась в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный – Эльбрус в зоне проведения дорожных работ.
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