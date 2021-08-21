Автобус с туристами попал в ДТП в Германии, пострадало 14 человек

Туристы из Чехии, возвращавшиеся домой из Италии через Германию, пострадали в ДТП с автобусом. Об этом сообщает информационное агентство CTK (Česká tisková kancelář).

По данным издания, всего в автобусе находилось 39 человек. Среди пострадавших имеются тяжелораненые. Других подробностей не приводится. На месте работают экстренные службы.