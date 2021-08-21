Медведев и Рублёв сыграют в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати
Вторую путёвку в финал оспорят олимпийский чемпион Александр Зверев, представляющий Германию, и грек Стефанос Циципас.
Даниил Медведев. Фото © АТР
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати. Призовой фонд соревнований Western & Southern Open составляет 4,8 миллиона долларов.
Медведев в четвертьфинале разгромил испанца Карреньо-Бусту — 6:1, 6:1. Россиянин отомстил сопернику за поражение на этой же стадии олимпийского турнира в Токио.
Рублёв одолел Бенуа Пэра из Франции в трёх сетах — 6:2, 3:6, 6:3. В полуфинале он сыграет с Медведевым. Встреча состоится в субботу, 21 августа. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
Вторую путёвку в финал оспорят олимпийский чемпион Александр Зверев, представляющий Германию, и греческий теннисист Стефанос Циципас.
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