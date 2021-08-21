Ушла из жизни мать актёра Николая Ерёменко

На 93-м году жизни скончалась народная артистка БССР, мать актёра Николая Ерёменко Галина Орлова. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

"Умерла народная артистка БССР, лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова. На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра", — говорится в сообщении.

Телеканал сообщил, что дата прощания с артисткой будет известна позже. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования и добавил, что жизненный и творческий путь Орловой — это яркий пример самоотверженного служения искусству и Родине.