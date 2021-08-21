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    Ушла из жизни мать актёра Николая Ерёменко

    Дата прощания с артисткой будет известна позже.

    21 августа, 08:22
    <p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/3184/foto/453889/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Галина Орлова</a></p>

    Фото © Галина Орлова

    На 93-м году жизни скончалась народная артистка БССР, мать актёра Николая Ерёменко Галина Орлова. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

    "Умерла народная артистка БССР, лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова. На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра", — говорится в сообщении.

    Старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич скончалась на 100-м году жизни

    Старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич скончалась на 100-м году жизни

    Телеканал сообщил, что дата прощания с артисткой будет известна позже. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования и добавил, что жизненный и творческий путь Орловой — это яркий пример самоотверженного служения искусству и Родине.

    Ранее стало известно, что глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер после похода на перевал. Он был госпитализирован с коронавирусом.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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