Пушков прокомментировал новые санкции США против "Северного потока – 2"

Власти США во главе с президентом Джо Байденом не ставили перед собой задачи нормализовать отношения с Россией. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новые санкции в отношении компаний, занимающихся строительством "Северного потока – 2".

"На переговорах в Женеве США интересовал в основном контроль над конфронтацией, чтобы она не вышла за определённые рамки. Администрация Байдена не ставит перед собой задачи нормализации отношений с Россией. Поэтому нынешнее поведение администрации удивления не вызывает", — написал Пушков в своём телеграм-канале.