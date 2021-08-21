Пушков прокомментировал новые санкции США против "Северного потока – 2"
По его словам, нынешнее поведение Белого дома сильного удивления не вызывает.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Власти США во главе с президентом Джо Байденом не ставили перед собой задачи нормализовать отношения с Россией. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новые санкции в отношении компаний, занимающихся строительством "Северного потока – 2".
"На переговорах в Женеве США интересовал в основном контроль над конфронтацией, чтобы она не вышла за определённые рамки. Администрация Байдена не ставит перед собой задачи нормализации отношений с Россией. Поэтому нынешнее поведение администрации удивления не вызывает", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Напомним, что указ о новых санкциях против "Северного потока – 2" президент США Джо Байден подписал накануне. В обновлённый перечень компаний также вошли структуры и суда, против которых ранее уже вводились рестрикции из-за газопровода.
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