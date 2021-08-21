Талибы захватили 150 индийцев возле аэропорта Кабула

"Около 150 граждан Индии были захвачены "Талибаном" возле аэропорта Кабула. По данным источника в местном правительстве, люди находятся вне опасности. Они были опрошены в местном отделении полиции", — говорится на сайте телекомпании.

Издание со ссылкой на свои источники также уточнило, что власти Индии стараются эвакуировать из Афганистана как можно больше своих граждан. Ранее им удалось вывезти из страны представителей своего посольства, однако есть сведения, что порядка тысячи индийцев до сих пор находятся в некоторых населённых пунктах Афганистана.