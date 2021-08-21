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    Талибы захватили 150 индийцев возле аэропорта Кабула

    Власти Индии сосредоточились на том, чтобы эвакуировать из страны как можно больше своих граждан.

    21 августа, 08:35
    <p>Фото © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES</p>

    Фото © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

    Члены радикальной исламистской организации "Талибан"* захватили порядка 150 индийцев возле аэропорта Кабула. Об этом сообщает телекомпания NDTV.

    "Около 150 граждан Индии были захвачены "Талибаном" возле аэропорта Кабула. По данным источника в местном правительстве, люди находятся вне опасности. Они были опрошены в местном отделении полиции", — говорится на сайте телекомпании.

    Издание со ссылкой на свои источники также уточнило, что власти Индии стараются эвакуировать из Афганистана как можно больше своих граждан. Ранее им удалось вывезти из страны представителей своего посольства, однако есть сведения, что порядка тысячи индийцев до сих пор находятся в некоторых населённых пунктах Афганистана.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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