Известная бизнесвумен Кайли Дженнер из семейства Кардашьян, похоже, скоро станет мамой во второй раз. По данным таблоида PageSix, 24-летняя светская львица ждёт ребёнка от своего жениха Трэвиса Скотта — американского рэпера. К слову, сейчас пара воспитывает общую дочь по имени Сторми, которой уже три года.

"Она давно хотела подарить Сторми брата или сестру. Ей нравится быть мамой. Она очень рада, что они с Трэвисом снова ждут ребёнка", — рассказал изданию источник, отметив, что вся семья Кардашьян "в восторге от этого события".

В октябре 2019 года стало известно, что Кайли и Трэвис расстались после двух лет отношений. Однако они сумели сохранить тёплые чувства и часто проводили время вместе. Вероятно, разрыв пошёл обоим на пользу, и, отдохнув друг от друга, этим летом пара решила снова воссоединиться.