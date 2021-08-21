"Семья Кардашьян в восторге": Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребёнка
Сама 24-летняя светская львица, как и её жених, хранит молчание по этому поводу.
Кайли Дженнер. Фото © Instagram / kyliejenner
Известная бизнесвумен Кайли Дженнер из семейства Кардашьян, похоже, скоро станет мамой во второй раз. По данным таблоида PageSix, 24-летняя светская львица ждёт ребёнка от своего жениха Трэвиса Скотта — американского рэпера. К слову, сейчас пара воспитывает общую дочь по имени Сторми, которой уже три года.
"Она давно хотела подарить Сторми брата или сестру. Ей нравится быть мамой. Она очень рада, что они с Трэвисом снова ждут ребёнка", — рассказал изданию источник, отметив, что вся семья Кардашьян "в восторге от этого события".
В октябре 2019 года стало известно, что Кайли и Трэвис расстались после двух лет отношений. Однако они сумели сохранить тёплые чувства и часто проводили время вместе. Вероятно, разрыв пошёл обоим на пользу, и, отдохнув друг от друга, этим летом пара решила снова воссоединиться.
А ранее стало известно, что экс-фигурист и хореограф Илья Авербух и его супруга, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова, стали родителями. Актриса добавила, что малыш появился на свет 14 августа, в Медовый Спас. Вес ребёнка — 3800 г, рост — 53 см. Имя сына пара пока держит в секрете.
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