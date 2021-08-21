В Молдавии вандалы разрушили памятник советским десантникам
Это не первый случай, когда мемориал подвергся издевательствам. В 2018 году неизвестные облили памятник краской. Причём виновники так и не были установлены и привлечены к ответу.
Фото © Facebook / Алексей Петрович
Неизвестные повредили памятник советским десантникам в селе Корпач на севере Молдавии. Об этом сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Неизвестными вандалами разрушен памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года, установленный вблизи села Корпач Единецкого района", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Петрович также добавил, что злоумышленники разбили мемориальную доску на памятнике. По его словам, это не первый случай, когда мемориал подвергся вандализму. В 2018 году, как указал глава "Победы", неизвестные облили памятник краской. Причём виновники так и не были установлены и привлечены к ответу.
Ранее Лайф сообщал, что женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине. В отношении 64-летней нарушительницы завели уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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