В Молдавии вандалы разрушили памятник советским десантникам

Неизвестные повредили памятник советским десантникам в селе Корпач на севере Молдавии. Об этом сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Неизвестными вандалами разрушен памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года, установленный вблизи села Корпач Единецкого района", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Петрович также добавил, что злоумышленники разбили мемориальную доску на памятнике. По его словам, это не первый случай, когда мемориал подвергся вандализму. В 2018 году, как указал глава "Победы", неизвестные облили памятник краской. Причём виновники так и не были установлены и привлечены к ответу.