Бузова со сцены "спросила" про коньяк и снова нарвалась на насмешки Губерниева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал появление певицы Ольги Бузовой на репетиции перед конкурсом "Новая волна" в Сочи в провокационной футболке. Она выбрала для выступления футболку с надписью "Где мой коньяк?".

"Когда других поводов нет, можно и о старом напомнить. Бузова прилетела в Сочи на один день. Надо успеть всё. Поэтому на репетицию пришла в футболке "Где мой коньяк?". А поёт с Биланом в микрофон "Пьяную любовь". Вот так совпадение. Я так и не понял, перестала или не перестала?" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что в середине июня Губерниев во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" довёл до слёз Бузову, приглашённую в студию, чтобы обсудить игру нашей сборной на Евро-2020. В ходе разговора на повышенных тонах он спросил артистку, перестала ли она "пить коньяк по утрам". После этого вопроса Бузова не смогла сдержать эмоций.