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    Бузова со сцены "спросила" про коньяк и снова нарвалась на насмешки Губерниева

    Артистка напомнила о скандале с журналистом во время чемпионата Европы — 2020 по футболу и снова подверглась критике.

    21 августа, 09:38
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

    Фото © Instagram / buzova86

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал появление певицы Ольги Бузовой на репетиции перед конкурсом "Новая волна" в Сочи в провокационной футболке. Она выбрала для выступления футболку с надписью "Где мой коньяк?".

    "Когда других поводов нет, можно и о старом напомнить. Бузова прилетела в Сочи на один день. Надо успеть всё. Поэтому на репетицию пришла в футболке "Где мой коньяк?". А поёт с Биланом в микрофон "Пьяную любовь". Вот так совпадение. Я так и не понял, перестала или не перестала?" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

    Напомним, что в середине июня Губерниев во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" довёл до слёз Бузову, приглашённую в студию, чтобы обсудить игру нашей сборной на Евро-2020. В ходе разговора на повышенных тонах он спросил артистку, перестала ли она "пить коньяк по утрам". После этого вопроса Бузова не смогла сдержать эмоций.

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    А ранее Бузова показала фото со съёмок "X-фактора" в Минске и разозлила фолловеров "наготой". Многие подписчики оценили её экстравагантный образ, но были и те, кто удивился такому выбору и в целом участию звезды в белорусском музыкальном шоу. За это её высмеяла юмористка Елена Воробей.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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