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    Эксперт оценил вероятность обмана при получении кредитов через банкоматы

    В настоящее время планируется пилотный проект, который должен продемонстрировать востребованность такой инициативы.

    21 августа, 09:23
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    Кредиты, выдаваемые в банкоматах посредством биометрии, не несут в себе более серьёзного риска, чем обычные, поскольку нет зафиксированных случаев обмана или взлома, выполненного при помощи Единой биометрической системы. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

    "Это логичное продолжение функциональности Единой биометрической системы. Пока случаев взлома или обмана с её помощью не было, поэтому нет оснований говорить о том, что возрастут риски, например подмены личности", — объяснил специалист.

    По его мнению, пилотный проект позволит оценить востребованность, риски и "практическую реализуемость" такого сервиса. Основное внимание, как отметил Шуст, необходимо уделить первому критерию.

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    "Интерес представляет следующий шаг: создание на основе таких банкоматов полностью автоматизированных отделений, где клиенты могли бы получить полный спектр финансовых услуг, вообще не взаимодействуя с сотрудниками банка", — подытожил специалист.

    Ранее стало известно, что в России начали тестировать получение государственных услуг при помощи биометрической идентификации.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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