Эксперт оценил вероятность обмана при получении кредитов через банкоматы

Кредиты, выдаваемые в банкоматах посредством биометрии, не несут в себе более серьёзного риска, чем обычные, поскольку нет зафиксированных случаев обмана или взлома, выполненного при помощи Единой биометрической системы. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

"Это логичное продолжение функциональности Единой биометрической системы. Пока случаев взлома или обмана с её помощью не было, поэтому нет оснований говорить о том, что возрастут риски, например подмены личности", — объяснил специалист.

По его мнению, пилотный проект позволит оценить востребованность, риски и "практическую реализуемость" такого сервиса. Основное внимание, как отметил Шуст, необходимо уделить первому критерию.

"Интерес представляет следующий шаг: создание на основе таких банкоматов полностью автоматизированных отделений, где клиенты могли бы получить полный спектр финансовых услуг, вообще не взаимодействуя с сотрудниками банка", — подытожил специалист.