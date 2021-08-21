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    Украину предупредили об угрозе распада из-за навязываемого Западом курса

    Если бы не Россия, то Незалежная не представляла бы никакого интереса для США, отмечают эксперты.

    21 августа, 09:07
    <p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

    Фото © ТАСС/Zuma

    За последние 30 лет своей независимости Украина превратилась в инструмент политической игры против России. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

    "30 лет независимости Украины — это три десятилетия, когда от граждан этой страны ничего не зависит, люди превратились в бесправный инструмент реализации проекта "анти-Россия", не имея права голоса, права говорить на родном для большинства русском языке", — сказал Толстой в беседе с РИА "Новости".

    По его словам, всё это привело к тому, что Крым воссоединился с Россией, а фактически отделившийся Донбасс, вероятно, уже никогда не вернётся в состав Украины после того беспредела, что творил там Киев. Толстой сравнил Украину с девицей лёгкого поведения, которой обещают красивую жизнь, водя по ресторанам, но в конечном итоге, используя в своих целях, бросают.

    Украине предрекли дефолт из-за сокращающегося населения

    Украине предрекли дефолт из-за сокращающегося населения

    По мнению члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, Украина как страна никогда не представляла интереса для США. Вашингтон использовал её лишь для манипуляций Россией. При этом он заметил, что желание угодить всем, как правило, сильно ослабляет власть и даже грозит распадом страны.

    "Прямо отвечая на вопрос, что будет дальше, если они будут продолжать такую политику, — они с очень высокой скоростью будут двигаться к распаду. А распад мы уже наблюдаем, видим, что происходит с Украиной в целом", — подчеркнул Шхагошев.

    Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович назвал главной ошибкой Украины за последние 30 лет нежелание выстраивать дружеские отношения с Россией, перечислив все последствия, к которым это привело.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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