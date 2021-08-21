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    "97 человек сдали отрицательные тесты": РПЛ выступила с заявлением после сообщений о вспышке коронавируса в "Урале"

    В субботу, 21 августа, команда сыграет в Екатеринбурге с московским "Динамо" в рамках пятого тура чемпионата России.

    21 августа, 08:57
    <p>Фото © ФК "Урал"</p>

    Фото © ФК "Урал"

    РПЛ выступила с заявлением о состоянии здоровья футболистов екатеринбургского "Урала". Об этом сообщается на сайте организации.

    Накануне в СМИ появилась информация о заражении нескольких футболистов команды коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что положительные тесты сдали вратари Ярослав Годзюр и Илья Помазун, полузащитник Вячеслав Подберёзкин и ещё несколько игроков.

    "По состоянию на утро субботы, 21 августа, РПЛ получила от "Урала" список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против "Динамо". В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона "Екатеринбург-арена". От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме", — говорится в пресс-релизе Премьер-лиги.

    СМИ: В составе "Урала" несколько футболистов заразились коронавирусом

    СМИ: В составе "Урала" несколько футболистов заразились коронавирусом

    В субботу, 21 августа, "Урал" сыграет на своём поле с московским "Динамо" в рамках пятого тура чемпионата России по футболу. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Свердловской области на матч разрешили прийти лишь 500 болельщикам.

    В турнирной таблице РПЛ "Урал" с одним набранным очком в четырёх встречах занимает последнее — 16-е — место. На прошлой неделе на посту главного тренера команды Юрия Матвеева сменил Игорь Шалимов.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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