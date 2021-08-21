РПЛ выступила с заявлением о состоянии здоровья футболистов екатеринбургского "Урала". Об этом сообщается на сайте организации.

Накануне в СМИ появилась информация о заражении нескольких футболистов команды коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что положительные тесты сдали вратари Ярослав Годзюр и Илья Помазун, полузащитник Вячеслав Подберёзкин и ещё несколько игроков.

"По состоянию на утро субботы, 21 августа, РПЛ получила от "Урала" список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против "Динамо". В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона "Екатеринбург-арена". От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме", — говорится в пресс-релизе Премьер-лиги.

В субботу, 21 августа, "Урал" сыграет на своём поле с московским "Динамо" в рамках пятого тура чемпионата России по футболу. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Свердловской области на матч разрешили прийти лишь 500 болельщикам.