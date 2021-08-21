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    Робототехник оценил перспективы андроида Tesla Bot от Илона Маска

    Своим новым проектом основатель Tesla постарался решить проблему автономности и производительности машин.

    21 августа, 08:58
    <p>Фото © Tesla</p>

    Фото © Tesla

    Человекоподобный робот от Tesla является "новым шагом" с интересными решениями, однако пока не стоит ожидать чего-то совсем невероятного. Таким мнением поделился эксперт по робототехнике Эдуард Пройдаков.

    По оценке специалиста, от Маска можно ожидать интересных ходов в области производительности роботов-андроидов. Ранее у разработчиков возникали проблемы с созданием более автономных машин. Поскольку основатель Tesla делает упор на нейросети и специальные процессоры, то это теоретически способно стать очень серьёзным шагом в развитии робототехники.

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    "Маск пытается сделать своего андроида более автономным, и поэтому специальный процессор, который они спроектировали, и нейронные сети должны придать этому андроиду больший интеллект. Здесь возможны очень интересные решения, поэтому мы посмотрим. Я думаю, что эти решения у них пока ещё в стадии разработки. Но сейчас у них осталось года полтора времени до запуска, есть ещё возможность всё сильно доработать и улучшить", — отметил Пройдаков в беседе с телеканалом "Звезда".

    Однако эксперт предупредил, что от нового проекта Маска пока "не надо, наверное, ожидать супер-пупер-результатов". Но главе Tesla стоит дать шанс.

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    Ранее сообщалось, что Илон Маск анонсировал выпуск человекоподобного робота-помощника Tesla Bot. По словам главы компании "Тесла", цель — научить андроида выполнять наиболее "опасные, повторяющиеся и скучные задачи" для человека. Высота андроида составит 172 см, вес — 57 кг, он сможет переносить до 20 кг, поднимать до 68 кг, бежать со скоростью чуть более 8 км/ч.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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