Россиянам рассказали о самых опасных уязвимостях смартфонов

Различные мобильные приложения обрабатывают персональные данные своих пользователей, а также имеют доступ к внутренним файлам, камере и диктофону. Это делает их удобной мишенью для злоумышленников, предупредил директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов.

"Самая опасная уязвимость — компрометация канала передачи информации (факт доступа постороннего лица к защищаемой информации. — Прим. Лайфа) с устройства пользователя на сервер разработчика приложения. Успешная атака возможна, если эти данные не шифруются и отсутствует проверка, что сервер и приложение — действительно те элементы, между которыми должно происходить взаимодействие", — заявил он в беседе с РИА "Новости".

Суть мошенничества в том, что при подключении пользователя к открытой сети Wi-Fi есть риск, что между сервером и приложением на устройстве пользователя возникнет посредник (Man-in-the-Middle). В этом случае человек рискует утратить персональные, финансовые или учётные данные. Поэтому стоит избегать публичных Wi-Fi сетей.

Есть также уязвимости, для которых хакеры пишут вредоносный код. Он нужен для перехвата данных и даже полного контроля над устройством. Понять, что смартфон содержит нечто вредоносное, можно по ухудшению его производительности или быстро садящемуся аккумулятору. Чернов рекомендовал скачивать приложения из официальных магазинов, таких как Google Play. А владельцам устройств на iOS — не ставить Jailbreak.