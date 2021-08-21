Лайф публикует фото сбежавших из психбольницы в Бурятии осуждённых

Лайф публикует фотографии семерых осуждённых пациентов, которые сбежали из психоневрологического диспансера в бурятском посёлке Новая Брянь. У всех беглецов диагностированы психические заболевания, в частности — умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения. На фото изображены:

Александр Абрахимов, 41 год Аламжи Аюшеев, 32 года — осуждён по статье "Кража" Жаргал Муханаев, 39 лет — "Кража" Булат Лубсанов, 22 года — "Вымогательство" Валерий Найпак, 39 лет — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" Василий Поспелов, 38 лет — "Кража" Александр Расов, 34 года — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"

По нашим данным, именно они накануне устроили бунт в медучреждении и после этого совершили побег. Причём беспорядки произошли в отделении, где находились 60 пациентов. Как утверждает источник, злоумышленники толпой избили дежурного санитара. В Минздраве пояснили, что он получил "поверхностные раны осколками стекла". Сейчас в регионе вводится план "Сирена" для задержания беглецов.