Лайф публикует фото сбежавших из психбольницы в Бурятии осуждённых
По нашим данным, злоумышленники устроили бунт и после толпой избили дежурного санитара. Сейчас в регионе вводится план "Сирена" для их задержания.
Фото © LIFE
Лайф публикует фотографии семерых осуждённых пациентов, которые сбежали из психоневрологического диспансера в бурятском посёлке Новая Брянь. У всех беглецов диагностированы психические заболевания, в частности — умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения. На фото изображены:
- Александр Абрахимов, 41 год
- Аламжи Аюшеев, 32 года — осуждён по статье "Кража"
- Жаргал Муханаев, 39 лет — "Кража"
- Булат Лубсанов, 22 года — "Вымогательство"
- Валерий Найпак, 39 лет — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"
- Василий Поспелов, 38 лет — "Кража"
- Александр Расов, 34 года — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"
По нашим данным, именно они накануне устроили бунт в медучреждении и после этого совершили побег. Причём беспорядки произошли в отделении, где находились 60 пациентов. Как утверждает источник, злоумышленники толпой избили дежурного санитара. В Минздраве пояснили, что он получил "поверхностные раны осколками стекла". Сейчас в регионе вводится план "Сирена" для задержания беглецов.
Напомним, изначально было известно, что из психбольницы сбежали пятеро человек. Об этом сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов. Однако позже выяснилось, что беглецов было семеро. К слову, все они находились в психбольнице на принудительном лечении. В данный момент сотрудники спецслужб выдвинулись на поиски беглецов, также для координации действий на место выехало руководство МВД республики. Глава региона призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.
Ранее пятеро заключённых сбежали из изолятора в Истре. Напомним, дерзкий побег произошёл 6 августа. Среди сбежавших Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В СКР считают, что для этого они использовали гаечный ключ. Возбуждено два уголовных дела — о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. Сейчас на свободе остаётся только Мавриди. МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет его поймать.
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