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    Глава СНБО счёл "лучшим подарком" введённые против него российские санкции

    Новые ограничения он назвал лучшей оценкой своей работы в отстаивании национальных интересов Незалежной.

    21 августа, 09:03
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/danilov.oleksiy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Данилов</a></p>

    Фото © Facebook / Алексей Данилов

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что введённые Россией против него санкции стали лучшей оценкой его деятельности и "подарком" к 30-летию независимости Украины.

    "Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства", — заявил Данилов в Facebook.

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    Кроме того, секретарь СНБО пообещал сделать всё возможное в рамках своих полномочий, чтобы "раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии так называемого "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".

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    Ранее сообщалось, что Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО. Перечень включает 70 фамилий, среди мер против них — замораживание счетов, ценных бумаг и имущества на территории России.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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