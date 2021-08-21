Глава СНБО счёл "лучшим подарком" введённые против него российские санкции
Новые ограничения он назвал лучшей оценкой своей работы в отстаивании национальных интересов Незалежной.
Фото © Facebook / Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что введённые Россией против него санкции стали лучшей оценкой его деятельности и "подарком" к 30-летию независимости Украины.
"Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства", — заявил Данилов в Facebook.
Кроме того, секретарь СНБО пообещал сделать всё возможное в рамках своих полномочий, чтобы "раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии так называемого "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".
Ранее сообщалось, что Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО. Перечень включает 70 фамилий, среди мер против них — замораживание счетов, ценных бумаг и имущества на территории России.
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