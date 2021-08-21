Глава СНБО счёл "лучшим подарком" введённые против него российские санкции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что введённые Россией против него санкции стали лучшей оценкой его деятельности и "подарком" к 30-летию независимости Украины.

"Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства", — заявил Данилов в Facebook.

Кроме того, секретарь СНБО пообещал сделать всё возможное в рамках своих полномочий, чтобы "раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии так называемого "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".