Автобус влетел в опору водопровода под Нижним Новгородом, пострадали 10 человек

Десять человек травмированы в аварии с рейсовым автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области. По данным следствия, транспортное средство врезалось в опору водопровода.

"По предварительной информации, водитель автобуса, обилечивая пассажиров, совершил наезд на опору водопровода", — рассказали в региональном ГУ МВД России.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Как сообщили в региональной прокуратуре, всего пострадавших 10. Всем им оказывается медицинская помощь, трое госпитализированы. Ведётся проверка.