Автобус влетел в опору водопровода под Нижним Новгородом, пострадали 10 человек
Согласно предварительным данным, водитель в момент аварии принимал от пассажиров деньги за проезд.
Фото © Pexels
Десять человек травмированы в аварии с рейсовым автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области. По данным следствия, транспортное средство врезалось в опору водопровода.
"По предварительной информации, водитель автобуса, обилечивая пассажиров, совершил наезд на опору водопровода", — рассказали в региональном ГУ МВД России.
На месте сейчас работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Как сообщили в региональной прокуратуре, всего пострадавших 10. Всем им оказывается медицинская помощь, трое госпитализированы. Ведётся проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Авария случилась в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный — Эльбрус в зоне проведения дорожных работ.
Комментариев: 0