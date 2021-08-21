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    Автобус влетел в опору водопровода под Нижним Новгородом, пострадали 10 человек

    Согласно предварительным данным, водитель в момент аварии принимал от пассажиров деньги за проезд.

    21 августа, 09:12

    Фото © Pexels

    Десять человек травмированы в аварии с рейсовым автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области. По данным следствия, транспортное средство врезалось в опору водопровода.

    "По предварительной информации, водитель автобуса, обилечивая пассажиров, совершил наезд на опору водопровода", — рассказали в региональном ГУ МВД России.

    На месте сейчас работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Как сообщили в региональной прокуратуре, всего пострадавших 10. Всем им оказывается медицинская помощь, трое госпитализированы. Ведётся проверка.

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    Ранее Лайф рассказывал, что два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Авария случилась в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный — Эльбрус в зоне проведения дорожных работ.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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