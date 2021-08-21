"Это было убийство": Директор "Енисея" рассказал о судейском беспределе в матче со "СКА-Хабаровск"
Команда из Красноярска завершала матч вдевятером, пропустив три гола в концовке встречи.
Фото © ФК "Енисей"
Директор красноярского "Енисея" Алексей Ивахов после поражения от "СКА-Хабаровска" со счётом 3:4 в седьмом туре первенства ФНЛ раскритиковал судейство петербургского арбитра Яна Бобровского. Об этом сообщает "Матч ТВ".
К 66-й минуте "Енисей" остался вдевятером после удалений Анзора Санаи и Александра Надольского. Хабаровский клуб, игравший на своём поле, к 84-й минуте уступал 1:3, но смог в концовке забить три гола подряд.
"Для меня и для всех футбольных людей очевидно, что судья сделал всё, чтобы победила команда "СКА-Хабаровск". Истинная картина показателя сил команд была в первом тайме. "Енисей" был эффективнее, продуктивнее, сильнее. Два удаления — спорные. Пенальти — спорный. Одни и те же эпизоды трактовались по разным правилам. Я стараюсь говорить деликатно, подбирая формулировки, хотя во мне всё кипит. Называя вещи своими именами, это было убийство!" — сказал Ивахов.
Он попросил всех, кто заинтересован в развитии российского футбола, обратить внимание на судейство в матче против "СКА-Хабаровска". Также руководитель команды отметил, что будет подавать протест на результат встречи.
"Хочу сказать, что я спокоен за "Енисей", за команду: у неё есть настоящий сибирский характер. Ребята — молодцы! Очень обидно и за них, и за болельщиков. Всё сломал судья. Конечно, будем писать протест", — сказал директор "Енисея".
После победы над красноярским клубом "СКА-Хабаровск" набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ. Впереди только московское "Торпедо" (16 баллов). "Енисей" с семью очками — на 12-й позиции.
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