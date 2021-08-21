Директор красноярского "Енисея" Алексей Ивахов после поражения от "СКА-Хабаровска" со счётом 3:4 в седьмом туре первенства ФНЛ раскритиковал судейство петербургского арбитра Яна Бобровского. Об этом сообщает "Матч ТВ".

К 66-й минуте "Енисей" остался вдевятером после удалений Анзора Санаи и Александра Надольского. Хабаровский клуб, игравший на своём поле, к 84-й минуте уступал 1:3, но смог в концовке забить три гола подряд.

"Для меня и для всех футбольных людей очевидно, что судья сделал всё, чтобы победила команда "СКА-Хабаровск". Истинная картина показателя сил команд была в первом тайме. "Енисей" был эффективнее, продуктивнее, сильнее. Два удаления — спорные. Пенальти — спорный. Одни и те же эпизоды трактовались по разным правилам. Я стараюсь говорить деликатно, подбирая формулировки, хотя во мне всё кипит. Называя вещи своими именами, это было убийство!" — сказал Ивахов.

Он попросил всех, кто заинтересован в развитии российского футбола, обратить внимание на судейство в матче против "СКА-Хабаровска". Также руководитель команды отметил, что будет подавать протест на результат встречи.

"Хочу сказать, что я спокоен за "Енисей", за команду: у неё есть настоящий сибирский характер. Ребята — молодцы! Очень обидно и за них, и за болельщиков. Всё сломал судья. Конечно, будем писать протест", — сказал директор "Енисея".