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    "Это было убийство": Директор "Енисея" рассказал о судейском беспределе в матче со "СКА-Хабаровск"

    Команда из Красноярска завершала матч вдевятером, пропустив три гола в концовке встречи.

    21 августа, 09:30
    <p>Фото © ФК "Енисей"</p>

    Фото © ФК "Енисей"

    Директор красноярского "Енисея" Алексей Ивахов после поражения от "СКА-Хабаровска" со счётом 3:4 в седьмом туре первенства ФНЛ раскритиковал судейство петербургского арбитра Яна Бобровского. Об этом сообщает "Матч ТВ".

    К 66-й минуте "Енисей" остался вдевятером после удалений Анзора Санаи и Александра Надольского. Хабаровский клуб, игравший на своём поле, к 84-й минуте уступал 1:3, но смог в концовке забить три гола подряд.

    "Для меня и для всех футбольных людей очевидно, что судья сделал всё, чтобы победила команда "СКА-Хабаровск". Истинная картина показателя сил команд была в первом тайме. "Енисей" был эффективнее, продуктивнее, сильнее. Два удаления — спорные. Пенальти — спорный. Одни и те же эпизоды трактовались по разным правилам. Я стараюсь говорить деликатно, подбирая формулировки, хотя во мне всё кипит. Называя вещи своими именами, это было убийство!" сказал Ивахов.

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    Он попросил всех, кто заинтересован в развитии российского футбола, обратить внимание на судейство в матче против "СКА-Хабаровска". Также руководитель команды отметил, что будет подавать протест на результат встречи.

    "Хочу сказать, что я спокоен за "Енисей", за команду: у неё есть настоящий сибирский характер. Ребята — молодцы! Очень обидно и за них, и за болельщиков. Всё сломал судья. Конечно, будем писать протест", — сказал директор "Енисея".

    После победы над красноярским клубом "СКА-Хабаровск" набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ. Впереди только московское "Торпедо" (16 баллов). "Енисей" с семью очками — на 12-й позиции.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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