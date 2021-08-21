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    В Казани состоялось торжественное открытие выставки работ Шойгу

    Часть работ позже будет продана на аукционе, а деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей.

    21 августа, 09:42
    <p>Фото © ТАСС / Ерешко Алексей</p>

    Фото © ТАСС / Ерешко Алексей

    В Казани состоялось торжественное открытие выставки работ главы Министерства обороны России Сергея Шойгу. Экспозиция под названием "Творчество ради жизни" проработает до 12 сентября в Национальной художественной галерее "Хазинэ" в Казанском кремле.

    На выставке представлены 83 картины и 17 деревянных изделий, созданных министром обороны. Как отметили организаторы, часть экспонатов позже будет продана на аукционе, а все вырученные от продажи деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям.

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    Помимо самой экспозиции гости музея могут посетить открытый лекторий Русского географического общества (РГО), президентом которого является Шойгу. Там, по словам организаторов, запланированы показы документальных фильмов.

    Ранее Лайф сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу за штурвалом танка Т-80БВМ лично опробовал трассу конкурса "Танковый биатлон", где с 22 августа открываются "Армейские международные игры — 2021".

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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