В Казани состоялось торжественное открытие выставки работ Шойгу

В Казани состоялось торжественное открытие выставки работ главы Министерства обороны России Сергея Шойгу. Экспозиция под названием "Творчество ради жизни" проработает до 12 сентября в Национальной художественной галерее "Хазинэ" в Казанском кремле.

На выставке представлены 83 картины и 17 деревянных изделий, созданных министром обороны. Как отметили организаторы, часть экспонатов позже будет продана на аукционе, а все вырученные от продажи деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям.

Помимо самой экспозиции гости музея могут посетить открытый лекторий Русского географического общества (РГО), президентом которого является Шойгу. Там, по словам организаторов, запланированы показы документальных фильмов.