В Посольстве РФ проверят сообщения о россиянине, приплывшем в Японию за убежищем

Посольство РФ в Японии начало проверку после публикаций в СМИ о приплывшем в Страну восходящего солнца россиянине якобы для подачи прошения о предоставлении политического убежища.

"Посольство России в Японии и Генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств", — отмечается на официальной странице диппредставительства в "Фейсбуке".

Ранее японское агентство "Киодо" сообщало, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Как именно он смог добраться до территории Японии, а это расстояние в 20 километров, не уточняется. Как уже писал Лайф, россиянин был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.