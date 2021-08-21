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    В Посольстве РФ проверят сообщения о россиянине, приплывшем в Японию за убежищем

    Диппредставительства двух стран сейчас находятся в тесном контакте на предмет выяснения соответствующих обстоятельств, отметили в ведомстве.

    21 августа, 09:41
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Посольство РФ в Японии начало проверку после публикаций в СМИ о приплывшем в Страну восходящего солнца россиянине якобы для подачи прошения о предоставлении политического убежища.

    "Посольство России в Японии и Генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств", — отмечается на официальной странице диппредставительства в "Фейсбуке".

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    Ранее японское агентство "Киодо" сообщало, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Как именно он смог добраться до территории Японии, а это расстояние в 20 километров, не уточняется. Как уже писал Лайф, россиянин был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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