Талибы заявили, что к ним примкнул брат сбежавшего президента Афганистана

Между тем бывший президент республики Ашраф Гани пообещал в скором времени вернуться в Афганистан. Он также рассказал, что его вынудили покинуть Кабул, поскольку он не хотел стать причиной кровопролития в столице. По словам Гани, в Афганистане готовился заговор, угрожавший его жизни. Политик подтвердил, что в данный момент находится в Объединённых Арабских Эмиратах.