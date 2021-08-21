Талибы заявили, что к ним примкнул брат сбежавшего президента Афганистана
Сам экс-лидер республики пообещал в скором времени вернуться на родину. Он также подтвердил, что сейчас находится в Объединённых Арабских Эмиратах.
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Представители радикального движения "Талибан"* заявили, что Хашмат Гани — младший брат сбежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани — присягнул им на верность.
"Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому Эмирату (самоназвание режима талибов. — Прим. Лайфа) в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани", — говорится в заявлении группировки.
Между тем бывший президент республики Ашраф Гани пообещал в скором времени вернуться в Афганистан. Он также рассказал, что его вынудили покинуть Кабул, поскольку он не хотел стать причиной кровопролития в столице. По словам Гани, в Афганистане готовился заговор, угрожавший его жизни. Политик подтвердил, что в данный момент находится в Объединённых Арабских Эмиратах.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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