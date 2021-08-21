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    "Лучше, чем полуголая!": Бузова покорила фанатов образом невесты на "Новой волне"

    Экс-участница "Дома-2" появилась на красной дорожке в изысканном вечернем наряде, который восхитил поклонников своей сдержанностью.

    21 августа, 09:55
    <p>Ольга Бузова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

    Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86

    Телеведущая Ольга Бузова сорвала бурю восхищения среди своих фанатов, появившись на "Новой волне — 2021" в роскошном белом платье. Поклонники отметили, что этот образ напомнил им наряд невесты.

    "Такой образ лучше, чем полуголая!", "Идеально!", "Красотка, и наряд шикарен!", "Идеальная невеста!", "Что за богиня?", "Оленька, прекрасно выглядишь!", "Какое скромное и изящное платье, не сравнить со старыми", — цитирует подписчиков звезды радио "Комсомольская правда".

    Бузова показала фото со съёмок "X-фактора" в Минске и разозлила фолловеров "наготой"

    Бузова показала фото со съёмок "X-фактора" в Минске и разозлила фолловеров "наготой"

    Бузова предстала перед камерами в жемчужно-белом платье-футляре с высоким разрезом и корсетом, украшенным камнями. Новый образ дополнили длинная шёлковая накидка с жемчужной россыпью на плечах и аккуратные лодочки с пряжками.

    Бузова со сцены "спросила" про коньяк и снова нарвалась на насмешки Губерниева

    Бузова со сцены "спросила" про коньяк и снова нарвалась на насмешки Губерниева

    Ранее артистка появилась на репетиции своего номера для "Новой волны — 2021" в футболке с надписью, которая напомнила о её недавнем скандале с Дмитрием Губерниевым.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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