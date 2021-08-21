Телеведущая Ольга Бузова сорвала бурю восхищения среди своих фанатов, появившись на "Новой волне — 2021" в роскошном белом платье. Поклонники отметили, что этот образ напомнил им наряд невесты.

"Такой образ лучше, чем полуголая!", "Идеально!", "Красотка, и наряд шикарен!", "Идеальная невеста!", "Что за богиня?", "Оленька, прекрасно выглядишь!", "Какое скромное и изящное платье, не сравнить со старыми", — цитирует подписчиков звезды радио "Комсомольская правда".