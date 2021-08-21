В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за штормового удара
По данным синоптиков, в регионе сегодня может выпасть до 50 миллиметров осадков, а на юге края ветер усилится до 20 метров в секунду.
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Власти Приморского края ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за штормового удара, который ожидается 22 августа. В правительстве порекомендовали местным жителям отложить поездки за пределы населённых пунктов.
"В связи с надвигающимся штормом во Владивостоке и Находке введён режим повышенной готовности. Главам муниципальных образований края необходимо организовать работу оперативных штабов в период прохождения сильных дождей для ликвидации последствий", — указано в сообщении администрации региона.
По данным синоптиков, в регионе сегодня днём и ночью может выпасть до 50 миллиметров осадков, а в южных районах края ветер усилится до 20 метров в секунду. Кроме того, уровень воды в реках может подняться до двух метров. В южной части Приморского края вода может выйти из берегов и подтопить близлежащие территории.
Ранее Лайф сообщал, что россиян предупредили о резком завершении лета. Причём первые изменения в погоде станут заметны уже через несколько дней. А до прихода холодов жители ряда регионов столкнутся с аномальным теплом.
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