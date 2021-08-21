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    В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за штормового удара

    По данным синоптиков, в регионе сегодня может выпасть до 50 миллиметров осадков, а на юге края ветер усилится до 20 метров в секунду.

    21 августа, 10:28
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Власти Приморского края ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за штормового удара, который ожидается 22 августа. В правительстве порекомендовали местным жителям отложить поездки за пределы населённых пунктов.

    "В связи с надвигающимся штормом во Владивостоке и Находке введён режим повышенной готовности. Главам муниципальных образований края необходимо организовать работу оперативных штабов в период прохождения сильных дождей для ликвидации последствий", — указано в сообщении администрации региона.

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    По данным синоптиков, в регионе сегодня днём и ночью может выпасть до 50 миллиметров осадков, а в южных районах края ветер усилится до 20 метров в секунду. Кроме того, уровень воды в реках может подняться до двух метров. В южной части Приморского края вода может выйти из берегов и подтопить близлежащие территории.

    Ранее Лайф сообщал, что россиян предупредили о резком завершении лета. Причём первые изменения в погоде станут заметны уже через несколько дней. А до прихода холодов жители ряда регионов столкнутся с аномальным теплом.


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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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