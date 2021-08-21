В России могут ввести налоговый вычет за аренду жилья

В рамках госпрограммы по обеспечению населения доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами до 2030 года, Минстрой опубликовал внесённые в него изменения. Сообщается, что в России может заработать новый тип налогового вычета, который будет предоставляться арендаторам квартир и домов.

Так, проектом предусматривается предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей, а также субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям. Также Минстрой предложил снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности и создать цифровые инструменты для арендного рынка.