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    В России могут ввести налоговый вычет за аренду жилья

    Одновременно предлагается снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды.

    21 августа, 10:15
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    В рамках госпрограммы по обеспечению населения доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами до 2030 года, Минстрой опубликовал внесённые в него изменения. Сообщается, что в России может заработать новый тип налогового вычета, который будет предоставляться арендаторам квартир и домов.

    Так, проектом предусматривается предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей, а также субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям. Также Минстрой предложил снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности и создать цифровые инструменты для арендного рынка.

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    Ранее стало известно, что Минстрой РФ внёс ряд изменений в проект государственной программы, в котором говорится, что до 2025 года будут улучшены условия проживания людей с инвалидностью, а до 2030 года всем очередникам будет предоставлено новое жильё.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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