В России могут ввести налоговый вычет за аренду жилья
Одновременно предлагается снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды.
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В рамках госпрограммы по обеспечению населения доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами до 2030 года, Минстрой опубликовал внесённые в него изменения. Сообщается, что в России может заработать новый тип налогового вычета, который будет предоставляться арендаторам квартир и домов.
Так, проектом предусматривается предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей, а также субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям. Также Минстрой предложил снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности и создать цифровые инструменты для арендного рынка.
Ранее стало известно, что Минстрой РФ внёс ряд изменений в проект государственной программы, в котором говорится, что до 2025 года будут улучшены условия проживания людей с инвалидностью, а до 2030 года всем очередникам будет предоставлено новое жильё.
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