Выломали решётки и выпрыгнули из окна: Лайф узнал подробности побега осуждённых из психбольницы в Бурятии
Всего, как сообщалось ранее, из медучреждения сбежали семь человек. Двоих уже поймали.
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Побег из бурятского психоневрологического диспансера произошёл после прогулки во время осмотра пациентов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл перед обедом, около 13:30 по местному времени. После прогулки всех пациентов завели на осмотр, во время которого один из заключённых разбил окно и осколком ранил санитара. Начался бунт, в ходе которого семь человек выломали решётки и выпрыгнули из окна второго этажа на матрас, который предварительно выкинули наружу.
Сбежавших видел сторож местной школы-интерната. Все они пробежали мимо, перепрыгнув через забор. Мужчина не придал увиденному значения, однако позже, услышав о побеге, сразу позвонил в полицию и всё рассказал.
Напомним, изначально было известно, что из психбольницы сбежали пять человек. Об этом сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов. Однако позже выяснилось, что беглецов было семеро. Все они находились в психбольнице на принудительном лечении.
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