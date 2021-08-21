Побег из бурятского психоневрологического диспансера произошёл после прогулки во время осмотра пациентов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл перед обедом, около 13:30 по местному времени. После прогулки всех пациентов завели на осмотр, во время которого один из заключённых разбил окно и осколком ранил санитара. Начался бунт, в ходе которого семь человек выломали решётки и выпрыгнули из окна второго этажа на матрас, который предварительно выкинули наружу.

Сбежавших видел сторож местной школы-интерната. Все они пробежали мимо, перепрыгнув через забор. Мужчина не придал увиденному значения, однако позже, услышав о побеге, сразу позвонил в полицию и всё рассказал.