В Совфеде назвали главной целью "Крымской платформы" пиар властей Украины

Организаторы саммита "Крымская платформа" безразличны к судьбе жителей республики и рассчитывают лишь на пиар украинских властей. Об этом заявила член Совфеда Ольга Ковитиди, говоря о том, что ранее руководителю рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александру Молохову власти Незалежной отказали в регистрации.

"Представителю Крыма, попытавшемуся прорвать информационную блокаду, приехать в Киев и рассказать правду о Крымской весне на саммите "Крымская платформа", было ожидаемо отказано по той причине, что проводимый на Украине саммит "Крымская платформа" не имеет никакого отношения к Крыму и безразличен к судьбе крымчан", — сказала она в беседе с RT.

По её словам, организаторы данного мероприятия рассчитывают исключительно на внешний эффект и "пиар персоналий, находящихся у власти на Украине".