В Совфеде назвали главной целью "Крымской платформы" пиар властей Украины
Ранее в Незалежной заявили, что на саммите соберутся десятки стран, а вот представителя России туда не пустили.
Фото © ТАСС/Михаил Почуев
Организаторы саммита "Крымская платформа" безразличны к судьбе жителей республики и рассчитывают лишь на пиар украинских властей. Об этом заявила член Совфеда Ольга Ковитиди, говоря о том, что ранее руководителю рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александру Молохову власти Незалежной отказали в регистрации.
"Представителю Крыма, попытавшемуся прорвать информационную блокаду, приехать в Киев и рассказать правду о Крымской весне на саммите "Крымская платформа", было ожидаемо отказано по той причине, что проводимый на Украине саммит "Крымская платформа" не имеет никакого отношения к Крыму и безразличен к судьбе крымчан", — сказала она в беседе с RT.
По её словам, организаторы данного мероприятия рассчитывают исключительно на внешний эффект и "пиар персоналий, находящихся у власти на Украине".
Напомним, ранее президент Украины заявил, что вопрос "возвращения" Крыма Незалежной будет обсуждаться на так называемой Крымской платформе, которая состоится 23 августа. Владимир Зеленский анонсировал, что на саммите будет представлено около 30 стран мира: Киев предложил принять участие в саммите США, Великобритании, Канаде, Турции и странам Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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