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    Эксперт сравнил с качелями внешнеполитический курс Украины за последние 30 лет

    Он считает, что даже при смене президента никаких изменений в антироссийской направленности не произойдёт.

    21 августа, 10:37
    <p>Фото © Volodymyr Tarasov / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images</p>

    Фото © Volodymyr Tarasov / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

    Эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Сергей Маркедонов считает, что к 30-летию независимости Украина пришла с чётким антироссийским курсом во внешней политике. Об этом Маркедонов побеседовал с РИА "Новости".

    "На протяжении 30 лет независимости внешняя политика Украины представляла собой "политику качелей": Киев то балансировал между Москвой и Европой, то проводил прозападный курс, а после 2014 года пришёл к чётко антироссийской линии, причём при смене президента Владимира Зеленского изменений в такой антироссийской направленности не произойдёт", сообщил он.

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    Эксперт заметил, что после развала СССР Украина насчитывала 45 миллионов человек с большим промышленным и военным потенциалом.

    "Но это страна с очень сложной идентичностью, поскольку Украину фактически собирали, и отсюда сложности с тем, какую выстраивать внешнюю политику", — добавил Маркедонов.

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    Ранее постпред Крыма предупредил о подготовке Украиной комплекса провокаций. По мнению Георгия Мурадова, организаторы так называемой Крымской платформы по заданию США и НАТО будут пытаться расшатать международную обстановку вокруг региона РФ.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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