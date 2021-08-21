Эксперт сравнил с качелями внешнеполитический курс Украины за последние 30 лет
Он считает, что даже при смене президента никаких изменений в антироссийской направленности не произойдёт.
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Эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Сергей Маркедонов считает, что к 30-летию независимости Украина пришла с чётким антироссийским курсом во внешней политике. Об этом Маркедонов побеседовал с РИА "Новости".
"На протяжении 30 лет независимости внешняя политика Украины представляла собой "политику качелей": Киев то балансировал между Москвой и Европой, то проводил прозападный курс, а после 2014 года пришёл к чётко антироссийской линии, причём при смене президента Владимира Зеленского изменений в такой антироссийской направленности не произойдёт", — сообщил он.
Эксперт заметил, что после развала СССР Украина насчитывала 45 миллионов человек с большим промышленным и военным потенциалом.
"Но это страна с очень сложной идентичностью, поскольку Украину фактически собирали, и отсюда сложности с тем, какую выстраивать внешнюю политику", — добавил Маркедонов.
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Ранее постпред Крыма предупредил о подготовке Украиной комплекса провокаций. По мнению Георгия Мурадова, организаторы так называемой Крымской платформы по заданию США и НАТО будут пытаться расшатать международную обстановку вокруг региона РФ.
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