Эксперт сравнил с качелями внешнеполитический курс Украины за последние 30 лет

Эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Сергей Маркедонов считает, что к 30-летию независимости Украина пришла с чётким антироссийским курсом во внешней политике. Об этом Маркедонов побеседовал с РИА "Новости".

"На протяжении 30 лет независимости внешняя политика Украины представляла собой "политику качелей": Киев то балансировал между Москвой и Европой, то проводил прозападный курс, а после 2014 года пришёл к чётко антироссийской линии, причём при смене президента Владимира Зеленского изменений в такой антироссийской направленности не произойдёт", — сообщил он.

Эксперт заметил, что после развала СССР Украина насчитывала 45 миллионов человек с большим промышленным и военным потенциалом.

"Но это страна с очень сложной идентичностью, поскольку Украину фактически собирали, и отсюда сложности с тем, какую выстраивать внешнюю политику", — добавил Маркедонов.