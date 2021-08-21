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    В Госдуме поддержали идею о налоговом вычете за аренду жилья

    Там отметили, что данный инструмент снижения стоимости жилья для молодой семьи можно назвать "достойным предложением".

    21 августа, 14:04
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва"

    Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что предложение о введении в РФ налогового вычета за аренду жилья может быть интересно россиянам. Ранее с такой инициативой выступили в Минстрое, заявив, что он возможен для граждан за легальную аренду жилья.

    "Нам вообще необходимо развивать рынок аренды жилья, потому что если посмотреть на европейские страны, то достаточно небольшой процент граждан выкупает жильё. В большинстве случаев молодёжь, особенно молодые специалисты, предпочитают арендовать жильё", — сказала депутат в беседе с RT.

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    Бессараб отметила, что аренда на долгосрочный период повсеместно распространена в Великобритании, США. В России же, считает она, 13% НДФЛ — это достаточно высокий процент, а налоговый вычет как один из инструментов снижения стоимости жилья для молодой семьи можно назвать "достойным предложением".

    Ранее стало известно, что Минстрой РФ внёс ряд изменений в проект государственной программы, в котором говорится, что до 2025 года будут улучшены условия проживания людей с инвалидностью, а до 2030 года всем очередникам будет предоставлено новое жильё.

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    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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