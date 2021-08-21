В Госдуме поддержали идею о налоговом вычете за аренду жилья

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что предложение о введении в РФ налогового вычета за аренду жилья может быть интересно россиянам. Ранее с такой инициативой выступили в Минстрое, заявив, что он возможен для граждан за легальную аренду жилья.

"Нам вообще необходимо развивать рынок аренды жилья, потому что если посмотреть на европейские страны, то достаточно небольшой процент граждан выкупает жильё. В большинстве случаев молодёжь, особенно молодые специалисты, предпочитают арендовать жильё", — сказала депутат в беседе с RT.

Бессараб отметила, что аренда на долгосрочный период повсеместно распространена в Великобритании, США. В России же, считает она, 13% НДФЛ — это достаточно высокий процент, а налоговый вычет как один из инструментов снижения стоимости жилья для молодой семьи можно назвать "достойным предложением".